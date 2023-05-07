اعتقالات بالضفة واشتباكات قرب نابلس وجنين

أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، فيما بلغ عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقتي نابلس وجنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بزعم المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة.

ففي محافظة نابلس، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة، حيث سمع صوت انفجار في محيط البلدة القديمة، فيما اندلعت اشتباكات بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي المساكن.

واحتجزت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما بعد، على حاجز صرة جنوب غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، وحاصر منزلا في البلدة، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الاحتلال التي انسحبت من المكان بعد تعرضها لإطلاق نار مكثف من قبل المسلحين.

ميدانيا، واصلت قوات الاحتلال المداهمات والاقتحامات والاعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، حيث اعتقلت الشاب الجريح محمد أحمد داود أبو فخيدة، خلال مداهمة بلدة رأس كركر قضاء رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الفتى أحمد أبو جاموس (14 عاما)، وذلك بعد اقتحام منزله في بلدة العوجا قضاء أريحا.