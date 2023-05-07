برنامج الأغذية العالميّ يعلّق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل: "سنموت من الجوع"

قال مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سامر عبد الجابر: "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".

يعلّق برنامج الأغذية العالمي، المساعدات الغذائية لأكثر من 200 ألف فلسطيني، ابتداء من الشهر المقبل، بسبب نقص "حادّ" في التمويل، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي القُطري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سامر عبد الجابر: "في ضوء النقص الحاد في التمويل، فإن برنامج الأغذية العالمي مضطر لاتخاذ خيارات مؤلمة بسبب الموارد المحدودة".

وأضاف أن "برنامج الأغذية العالمي، سيُضطر لبدء تعليق المساعدة لأكثر من 200 ألف شخص، أي 60 بالمئة من الحالات الحالية، اعتبارا من يونيو (حزيران)".

وسوف يؤثر القرار أكثر ما يؤثر على العائلات في غزة، صاحبة أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي والفقر في الأراضي الفلسطينية، وكذلك في الضفة الغربية.

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ويقدم البرنامج التابع للأمم المتحدة للفلسطينيين المحتاجين قسائم شهرية، بقيمة 10.30 دولار للفرد، وكذلك سلعا غذائية. وسوف يشمل قرار التعليق كلا الوجهين من أوجه المساعدات.

ويعيش في غزة، التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية ("حماس") منذ عام 2007، 2.3 مليون نسمة، 45 بالمئة منهم عاطلون عن العمل، و80 بالمئة يعتمدون على المساعدات الدولية، وفقا لسجلات فلسطينية وبيانات الأمم المتحدة.

وقال عبد الجابر: "يدرك برنامج الأغذية العالمي تداعيات هذا القرار الصعب الذي لا مفر منه على مئات الآلاف الذين يعتمدون أيضا على المساعدات الغذائية لتلبية احتياجاتهم الضرورية".

وذكر أن البرنامج سيواصل مساعدة 140 ألفا في غزة والضفة الغربية، مضيفا أن قرار التعليق اتُخذ لإنقاذ الأشخاص الأكثر عرضة لخطر عدم القدرة على تحمل تكاليف الطعام.

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وأضاف أنه ما لم يتلق برنامج الأغذية تمويلا، فسوف يضطر إلى تعليق المساعدات الغذائية والنقدية بالكامل بحلول آب/ أغسطس.

صرخة من غزة: : "لا للجوع"

وهتف عشرات الفلسطينيين: "لا للجوع" في احتجاج نظموه أمام مقر برنامج الأغذية العالمي في مدينة غزة، احتجاجا على القرار.

وقال فرج المصري، وهو أب لطفلين تحصل أسرته على قسائم بقيمة 41.20 دولار شهريا: "الكبونه (قسيمة) هادي عباره عن حياه، هما إلي بعتوا الرسالة بعتوا لنا قطع أرواح طبعا لأنه فشي أي مصدر غير المصدر الكبونه هادي طبعا ولا أي مصدر".

وأضاف المصري، أنه "قاعد عن العمل، وإذا هما بدهمش يعطوني الكبونه، يوفروا لنا أي فرصة عمل بس مش أكتر"، بحسب ما نقلت عنه "رويترز".

وفي جباليا، شمال قطاع غزة، قالت جمالات الدبور، التي تتلقى أسرتها قسائم شراء بقيمة 164.80، دولار شهريا: "الله أعلم فينا، والله لتنقطع الكابونه لنموت (سوف نموت) من الجوع، يمكن يحرقوا حالهم، يمكن ندب حالنا من على السطوح من الجوع، لما ولد يقلك بدي آكل وما تلاقيش أكل، إيش بدك تعمل؟".