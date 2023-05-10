أريحا: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد سليمان عويض

قالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان مقتضب إن ""طواقم الهيئة في مديرية أريحا تسلمت جثمان الشهيد سليمان عايش عويض من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار، حيث نقل جثمانه لمستشفى أريحا الحكومي، ليوارى جثمانه الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه".

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد سليمان عايش عويض (20 عاما) من مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان مقتضب إن ""طواقم الهيئة في مديرية أريحا تسلمت جثمان الشهيد سليمان عايش عويض من مخيم عقبة جبر بمحافظة أريحا والأغوار، حيث نقل جثمانه لمستشفى أريحا الحكومي، ليوارى جثمانه الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه".

واستشهد عويض في 24 نيسان/أبريل الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وعلى إثره اندلعت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن شهيد و3 إصابات.

ومع تسليم جثمان الشهيد عويض، تبقى 132 شهيدا محتجزا منذ عام 2015، منهم 12 أسيرا، و12 طفلا وشهيدة، إضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، وفقا لإحصائية مركز القدس.