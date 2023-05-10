تمديد إغلاق مراكز "أونروا" والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن استمرار تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، اليوم الأربعاء، وبقاء حالة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

قررت وزارة التربية والتعليم، تمديد قرار إغلاق المؤسسات التعليمية والمدارس ورياض الأطفال، حفاظا على سلامة الطلبة والعاملين، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدوام في باقي المؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى وفق تعليمات رئيس المؤسسة، بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، عن استمرار تعليق الدوام للمؤسسات التعليمية، اليوم الأربعاء، وبقاء حالة الدوام في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بالحد الأدنى بما يحقق تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان الحفاظ على القيام بالدور المطلوب.

إلى ذلك، قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، إغلاق المدارس ومراكز التدريب التابعة لها، وتعليق حركة موظفيها في قطاع غزة، بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

جاء ذلك في بيان لها، عقب عدوان الاحتلال المتواصل ضد قطاع غزة.

وأوضحت "أونروا" أنه نظرا لتصاعد الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، فإنه تقرر إغلاق المدارس ومراكز التدريب ومركز النور حتى إشعار آخر، في حين يتم تعليق حركة الموظفين.

وأضافت "هذا يعني أنه سيتم تأجيل حركة الحافلات والحركة بين المحافظات حتى يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع الأمني، وبمجرد الحصول على مزيد من المعلومات، سنتبع بروتوكولات الطوارئ ويتم تحديد مستوى الأهمية لكل برنامج".

ونوّهت إلى ضرورة اتباع التوصيات الأمنية للحفاظ على سلامة المواطنين أثناء القصف الإسرائيلي.

وفجر الثلاثاء، شن طيران الاحتلال سلسلة غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة، شملت شقتين سكنيتين ومنزلًا ومواقع للمقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن وقوعٍ عدد من الشهداء والجرحى.

وأطلق جيش الاحتلال رسميا اسم "الدرع والسهم" على عدوانه الذي بدأ بشنّه على قطاع غزة فجر اليوم، كما قرر إغلاق معبري بيت حانون "إيرز" و"كرم أبو سالم" التجاري الواقعين شمال وجنوب قطاع غزة، حتى إشعار آخر.