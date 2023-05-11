العدوان على غزة: تدمير 5 مبان بشكل كلّيّ وتضرُّر 314 وحدة جزئيًّا

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إن غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على القطاع، قد أدت إلى تدمير 5 مبانٍ بشكل كليّ، فيما تعرضت نحو 314 وحدة سكنية لأضرار جزئية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده معروف في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأضاف معروف: "تصاعدت وتيرة العدوان الإسرائيلي، في الساعات الأخيرة من خلال قصف منزلين لعائلة الأغا والمصري وعبر استمرار الغارات على الأراضي الزراعية والشوارع مخلفة أضرارا كبيرة في البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي".

وأوضح أن "5 مبان سكنية تعرضت للهدم الكلي بواقع 19 وحدة سكنية".

طفل أمام دمار خلّفه قصف الاحتلال في غزة (Getty Images)

وذكر معروف أن " 314 وحدة سكنية تعرضت للهدم الجزئي من بينها حوالي 28 وحدة باتت غير صالحة للسكن و286 وحدة بها أضرار جزئية".

وقال إن قطاع الصيد "توقف بشكل كامل إلى جانب تضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية ومزارع الدواجن جراء الغارات الإسرائيلية".

وفي السياق، حذر معروف من "توقف محطة كهرباء غزة عن العمل في ظل اقتراب نفاد مخزون الوقود الموجود فيها جراء مواصلة إغلاق إسرائيل لمعابرها مع قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء".

وأضاف: "بدأ العد التنازلي لإيقاف المحطة (...) توقفها سيتسبب في أزمة إنسانية على مختلف القطاعات سواء الصحي وعمل المستشفيات وقدرتها على التعامل والحالات الناتجة عن العدوان، أو الخدماتي وإيصال المياه والمعالجة والصرف الصحي".

(Getty Images)

وطالب معروف "المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته ووضع حد لهذا العدوان".

ومنذ فجر أول من أمس، الثلاثاء، تنفذ طائرات الاحتلال هجمات على غزة، أسفرت عن استشهاد 25 شخصا، بينهم 6 أطفال و4 نساء، و4 من قادة "سرايا القدس"، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية، أمس الأربعاء، بالرد برشقات صاروخية وصلت تل أبيب ومدن وسط البلاد.

وتبذل أطرافا إقليمية ودولية جهودا لوقف العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقق اختراقا حتى الآن.