الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، يومه الرابع بسلسلة غارات جديدة، على مواقع مختلفة، بعد يوم دام شهد ارتقاء 8 شهداء، بينهم قياديان في "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها الواسع على قطاع غزة، عبر طيرانها الحربي ومدفعيتها، بما في ذلك قصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهداف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

وأسفر العدوان عن استشهاد 30 مواطنا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و5 من قادة "سرايا القدس"، وإصابة 93 مواطنا، بينهم 32 طفلا و17 امرأة، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية في الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية "ثأر الأحرار"، أدت أمس لمقتل إسرائيلي وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل.