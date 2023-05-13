الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة المحاصر لليوم الخامس

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على مواقع مختلفة في قطاع غزة المحاصر، صباح اليوم السبت، بعد يوم دام شهد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم قائد العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إياد الحسني.

واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة المحاصر، لليوم الخامس على التوالي، وشنّ غارات جديدة على مواقع مختلفة، بعد يوم دام شهد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم قائد العمليات في "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إياد الحسني.

وشنّ الاحتلال، منذ فجر الثلاثاء الماضي، عدوانا على قطاع غزة، عبر طيرانه الحربي ومدفعيته، وقصف منازل على رؤوس قاطنيها، واستهدف أراض زراعية وتجمعات ومنشآت ومواقع مختلفة.

وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 33 فلسطينيا، بينهم 4 نساء و6 أطفال، و5 من قادة "سرايا القدس" وإصابة 147 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وفق آخر تحديث لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وفي المقابل، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية الرد برشقات صاروخية متتالية ضمن عملية أطلقت عليها اسم "ثأر الأحرار"، أسفرت أول من أمس عن مقتل إسرائيلي وإصابة العشرات وإلحاق إصابات مباشرة بالعديد من المواقع والمنازل والمنشآت المختلفة.