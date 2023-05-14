شخص يعترف بقتل شابّة في نابلس

الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات: شخص سلم نفسه للمخابرات، واعترف بقتل الشابة (20 سنة) التي عثر على جثتها قبل يومين (في وادي الباذان)، وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة.

أعلنت الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، أنها كشفت ملابسات جريمة مقتل شابة تبلغ من العمر 20 عاما، عُثر على جثتها أول من أمس، شرق مدينة نابلس.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن قوة من شرطة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية والنيابة العامة وبإسناد مركز شرطة عصيرة الشمالية باشرت بإجراءات البحث والتحقيق في ظروف الحادث، وتم نقل جثة المتوفاة إلى معهد الطب الشرعي الذي أثبت وجود عدة أعيرة نارية في أنحاء جسمها.

وأضاف ارزيقات أن إدارة المباحث العامة تمكنت من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص الذي قام بتسليم نفسه إلى جهاز المخابرات العامة، واعترف بقتل الشابة التي عثر على جثتها قبل يومين (في وادي الباذان)، ومن ثم تم تسليمه إلى شرطة نابلس التي باشرت سماع أقواله، كما تم ضبط أداة الجريمة المستخدمة.

وأكد ارزيقات أنه سيتم إحالة المشتبه به، وأداة الجريمة إلى النيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.