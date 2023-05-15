مصرع طفل من القدس غرقا في أريحا

أسفرت حادثة غرق في أريحا عن مصرع طفل (5 سنوات) من القدس، بعدما أحيل إلى المستشفى وأقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

لقي طفل، يبلغ 5 سنوات من العمر، من القدس مصرعه إثر تعرضه للغرق في بركة سباحة داخل "فيلا" في أريحا، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وصول الطفل إلى مستشفى أريحا الحكومي، بعد غرقه في بركة سباحة بفيلا مملوكة لعائلته في أريحا".

وأعلن الطاقم الطبي في المستشفى وفاة الطفل بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وباشرت الشرطة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية في أعقاب الحادثة.