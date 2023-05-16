إصابات باشتباكات مع الاحتلال قرب أريحا وجنين

دعت مساجد مخيم عقبة جبر للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، فيما تواصلت الاشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم.

اندلعت اشتباكات مسلحة في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، بين مجموعات مسلحة من الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث بلغ عن إصابات وحالات اختناق.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية قضاء جنين، وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في قباطية وطالبت من فيه بتسليم نفسه.

وأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز، وذلك خلال التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مخيم عقبة جبر في أريحا.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر بأريحا، وسط إطلاق نار استهدف القوات خلال اقتحامها المخيم.

ودعت مساجد مخيم عقبة جبر للتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، فيما تواصل الاشتباكات بين الشبان والقوات التي اقتحمت المخيم.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر، فيما عشرات الشبان في حالات اختناق، حيث منعت القوات طواقم الإسعاف من الوصول إلى الإصابات في المخيم.

وحاصرت قوات الاحتلال منزلا بمخيم عقبة جبر، حيث اعتقلت القوات عددا من الشبان عقب اقتحامها المخيم.

ونفذ فلسطينيون 20 عملية تنوعت بين إطلاق نار وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم، كذلك اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" أربع عمليات إطلاق نار، وعمليتي تصدي لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، إلى جانب اندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق متفرقة بالضفة.