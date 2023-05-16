4 كتل تخوض انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح اليوم

انطلقت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

وفتحت صناديق الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحا، وستغلق الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم. وسيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج بعد انتهاء عملية الاقتراع.

والكتل الطلابية الأربع التي تخوض انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح الوطنية للعام 2023 هي: كتلة تحالف القطب الديمقراطي (تحالف ثلاث كتل، كتلة اتحاد الطلبة التقدمية، وكتلة القطب الديمقراطي، وكتلة نضال الطلبة)، وكتلة جبهة العمل الطلابي وهي "قائمة الشهيد أبو علي مصطفى"، وكتلة حركة الشبيبة الطلابية (كتلة الشهداء)، والكتلة الإسلامية (كتلة فلسطين المسلمة).

وقال الناطق الإعلامي باسم لجنة الإشراف على انتخابات مجلس اتحاد الطلبة، خالد مفلح، إن عملية الاقتراع بدأت صباح اليوم، بتنافس أربع كتل طلابية على 81 مقعدا لانتخابات مجلس الطلبة للعام الأكاديمي 2022/2023، بعد الانتهاء من مظاهر الدعاية الانتخابية يوم أمس.

وأضاف أن 22169 طالبا وطالبة يحق لهم الاقتراع في العملية الانتخابية، موزعين على 68 صندوقا انتخابيا، وتتوزع على 4 مواقع، وهي حرم الجامعة القديم، ومبنى الجامعة الجديدة، وكلية هشام حجاوي، وكلية الزراعة والطب البيطري في طولكرم، وبإشراف أكثر من 300 موظف على العملية الانتخابية.