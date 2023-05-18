923 مستوطنا يقتحمون الأقصى بمشاركة وزير في حكومة نتنياهو... الأردن: انتهاك للوضع القائم

أوضحت الهيئة، في تصريح مقتضب أن 923 مستوطنا، بينهم وزير ونواب في الكنيست اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحم 923 مستوطنا المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، خلال الفترة الصباحية، اليوم الخميس، بحسب ما أكّدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأوضحت الهيئة، في تصريح مقتضب أن 923 مستوطنا، بينهم وزير ونواب في الكنيست اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتوقعت قيام المزيد من المستوطنين باقتحام الأقصى في فترة ما بعد الظهيرة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية، قد أعلنت اعتزامها تنظيم مسيرة أعلام في البلدة القديمة بالقدس، كما قالت إنها تحشد خمسة آلاف مستوطن لاقتحام الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن من بين المقتحمين، وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف (من حزب "عوتسما يهوديت") والحاخام يهودا غليك، وأعضاء من الكنيست عن حزب "الليكود".

وقال شهود عيان إن الاقتحامات تمت من جهة باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأوضح الشهود أن عددا من المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية قبيل إنهاء اقتحاماتهم للمسجد، فيما منعت الشرطة مصلين فلسطينيين من دخول الأقصى في ساعات الصباح، وأوقفت شباب فلسطينيين في محيط المسجد ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وتأتي اقتحامات اليوم مع احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ56 لاحتلالها القدس، وفقا للتقويم العبري.

ونظم مستوطنون في البلدة القديمة بالقدس رقصات مع التلويح بالأعلام الإسرائيلية.

وتشهد القدس المحتلة، حالة من التوتر الشديد مع إصرار الحكومة الإسرائيلية على السماح لمسيرة الأعلام بالمرور من باب العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة، وسط هتافات "الموت للعرب".

وأمس الأربعاء، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتزامها نشر 3200 من عناصرها في القدس، اليوم.

الأردن يحذّر من تفاقم الأوضاع إثر السماح بالمسيرة الاستفزازية

في السياق، حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأدانت الخارجية الأردنية، في بيان صحافي اليوم الخميس، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سنان المجالي أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، يعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي، مشددا على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مشددا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.