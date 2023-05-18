غزة: إصابات بقمع الاحتلال لمسيرة أعلام فلسطينية قرب السياج الفاصل

الاحتلال قمع متظاهرة نظمتها الفصائل في قطاع غزة، رفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني، ردا على "مسيرة الأعلام" التي نظمها المستوطنون في القدس.

أصيب 3 فلسطينيين على الأقل، الخميس، من جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة غزة، للتنديد بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

وقال مسعفون ميدانيون إنهم قدموا العلاج لشاب أصيب برصاصة في القدم وتم نقله إلى مستشفى الشفاء، فيما قُدمت إسعافات أولية لآخرَين أحدهما طفل، أصيبا بالاختناق من جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه التظاهرة.

وفي وقت سابق، تظاهر عشرات الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة ومناطق الـ48، تنديدا بـ"مسيرة الأعلام" التي انطلقت مساء اليوم، في مدينة القدس المحتلة.

إصابة فتى بقنبلة غاز خلال المظاهرة في قطاع غزة

وتجمع عشرات الشبان قرب السياج الفاصل ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وأشعل بعضهم إطارات مطاطية، بتنظيم من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

في المقابل، تجمعت قوات إسرائيلية في مركبات عسكرية وأخرى راجلة تحمل أسلحة رشاشة تزامنا مع التظاهرة. وبحسب الشهود، أطلق جنود في جيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

وخلال التظاهرة، ردد الفلسطينيون شعارات منها "القدس لنا"، وبـ"الروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".

من المظاهرة

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. ونظم مستوطنون في البلدة القديمة بالقدس رقصات مع التلويح بالأعلام الإسرائيلية.

كما شارك نحو 50 ألف مستوطن تقدمهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست، في "مسيرة الأعلام" التي مرت من باب العامود وجابت البلدة القديمة في المدينة المحتلة والحي الإسلامي، وصولا إلى ساحة البراق.

وخلال المسيرة، اعتدى مستوطنون وعناصر شرطة الاحتلال على الفلسطينيين داخل البلدة القديمة وفي منطقة باب العمود بالقدس، وردد المشاركون في "مسيرة الأعلام" شعارات عنصرية بينها "الموت للعرب" و"فلتحرق قريتكم".