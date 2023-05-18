مستوطنون يقتحمون سبسطية والاحتلال يهدم غرفة زراعية بنابلس

أفادت مصادر فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين الموقع الأثري بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة أمام الفلسطينيين، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الخميس، الموقع الأثري في بلدة سبسطية بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب مدينة نابلس، وسط مواجهات مع أهالي المنطقة، فيما هدمت جرافات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة دوما.

وأفادت مصادر فلسطينية، باقتحام عشرات المستوطنين الموقع الأثري بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة أمام الفلسطينيين، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت على تخصيص 32 مليون شيكل لترميم موقع حديقة سبسطية الأثري في محافظة نابلس، خلال جلستها الأسبوعية في 7 أيار/ مايو الحالي.

ووفقا للمقترح ستقوم سلطة الطبيعة والحدائق ببلورة خطة إعمار وترميم للمكان خلال شهرين، بما في ذلك إقامة مركز سياحي يهودي في المكان.

ويقع جزء من المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية الأثرية في المنطقة المصنفة (ج) وفقا لاتفاقيات "أوسلو"، وبالتالي فهي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

الاحتلال يهدم غرفة زراعية

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، غرفة زراعية في خربة المراجم في بلدة دوما قضاء نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية خربة المراجم في بلدة دوما، وهدمت غرفة زراعية لعائلة ياسر فؤاد الحسيني.

وأخطرت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، منشآت زراعية، بالهدم تزامنا مع موسم الزراعة البعلية في بلدة دوما.

ووزعت سلطات الاحتلال أكثر من 150 إخطارا في بلدة دوما، خلال العامين الماضيين، شملت منازل وشوارع و"بركسات" زراعية.