"مسيرة الأعلام" في القدس المحتلّة: مستوطنون يحتشدون عند باب العامود

من بين الذين وصلوا إلى باب العامود، وزيرة المواصلات، ميري ريغيف. ولوّح المستوطنون بأعلام إسرائيل وهم يغنون في ساحة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة، فيما رفع مقدسيون العلم الفلسطيني، رفضا للمسيرة.

وصل عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، إلى ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، استعدادا لتنظيم "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية.

ومن بين الذين وصلوا إلى باب العامود، وزيرة المواصلات، ميري ريغيف. ولوّح المستوطنون بأعلام إسرائيل وهم يغنون في ساحة باب العامود، أحد أشهر أبواب البلدة القديمة، فيما رفع مقدسيون العلم الفلسطيني، رفضا للمسيرة.

وتبلغ المسيرة ذروتها بعد ساعات بوصول آلاف من المستوطنين إلى المكان نفسه، لتنفيذ ما تُسمى بـ"رقصة الأعلام".

وقررت سلطات الاحتلال، أن تمرّ من المسيرة باب العامود، والحي الإسلامي في البلدة القديمة، وصولا إلى حائط البراق.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيليّ، قد أعلنت نشر 3200 من عناصرها لتأمين المسيرة التي تهتف عادة "الموت للعرب"، وتتزامن مع الذكرى السنوية الـ56 لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، وفقا للتقويم العبري.

من بين الذين وصلوا إلى #باب_العامود، وزيرة المواصلات، ميري ريغيف. ولوّح المستوطنون بأعلام إسرائيل وهم يغنون في الساحة. pic.twitter.com/6afy7PU5XX — موقع عرب 48 (@arab48website) May 18, 2023

يأتي ذلك فيما اقتحم 923 مستوطنا المسجد الأقصى، خلال الفترة الصباحية، اليوم الخميس، بحسب ما أكّدت هيئة الأوقاف الإسلامية في المدينة، والتي أوضحت أن مئات المستوطنين، بينهم وزير ونواب في الكنيست اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وتوقعت قيام المزيد من المستوطنين باقتحام الأقصى في فترة ما بعد الظهيرة.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية، قد أعلنت اعتزامها تنظيم مسيرة أعلام في البلدة القديمة بالقدس، كما قالت إنها تحشد خمسة آلاف مستوطن لاقتحام الأقصى.