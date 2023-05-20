القدس: إصابات واعتقالات إثر اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون حي رأس العامود ومحيط باب العامود، كما اقتحمت قوت الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، السبت، على الاعتداء على فلسطينيين في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأصيب فلسطينيون من جراء تعرضهم للضرب والغاز إثر قمعهم من قبل قوات الاحتلال داخل البلدة القديمة تزامنا مع مسيرة للمستوطنين.

وجاء في التفاصيل، أن مستوطنين اقتحموا شارع الواد واعتدوا على عدد من الفلسطينيين برش غاز الفلفل، وحطموا واجهات محال تجارية بحماية من قوات الاحتلال التي اعتقلت شابا، لم تعرف هويته بعد، من المكان.

إلى ذلك، أصيب شابان إثر تعرضهما لاعتداء من قبل قوات الاحتلال ورشهما بغاز الفلفل قرب باب الحديد بالمسجد الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد الاعتداء عليه بالقرب من باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون حي رأس العامود ومحيط باب العامود، كما اقتحمت قوت الاحتلال حي الصوانة وأزالت أعلاما فلسطينية كانت معلقة على الأعمدة.

وفي وقت سابق اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدوا على المواطنين وحطموا زجاج عدة مركبات وأطلقوا الرصاص بصورة عشوائية تجاه المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الناصر اللداوية بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في البلدة.

كما تجمع عدد من المستوطنين في محيط عدد من أبواب المسجد الأقصى المبارك، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.