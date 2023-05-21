الاحتلال يخطر بالاستيلاء على نحو 14.5 دونم قرب نابلس

أخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين من بلدات تل حوض (رقم 15)، موقع قعدة الجاموس والكركبة، وحوض (قم 4) موقع خلايل سعدة من أراضي فرعتا، وحوض (رقم 12 و8) من موقع مرج قعدة جاموس

أخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على نحو 14.5 دونم من أراضي الفلسطينيين في بلدات تل وجيت وفرعتا جنوب غرب نابلس، فيما جرفت آلياتها أراض تابعة لبلدة عصيرة القبلية.

وفي التفاصيل، فإن آليات الاحتلال جرفت أراضي في عصيرة القبلية للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه خلال اليومين الماضيين جرى تجريف أراض في بلدة بورين ودير الحطب بمحافظة نابلس.

وأخطرت قوات الاحتلال بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين من بلدات تل حوض (رقم 15)، موقع قعدة الجاموس والكركبة، وحوض (قم 4) موقع خلايل سعدة من أراضي فرعتا، وحوض (رقم 12 و8) من موقع مرج قعدة جاموس، وموقع خلة الجامع من أراضي بلدة جيت؛ بما يقدر بنحو 14.5 دونم لصالح توسعة مستوطنة "حفات غلعاد".

إلى ذلك، طالت اعتداءات المستوطنين في مدما بإطلاق النار على أحد المواطنين، وتقليع أشجار الزيتون في قصرة، وتكسير وتحطيم محتويات إحدى الغرف الزراعية في سبسطية.