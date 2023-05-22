الاحتلال يخطر 4 عائلات بإخلاء منازلها في الأغوار الشمالية

يخلي الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.

أخطرت سلطات الاحتلال اليوم، الإثنين، أربع عائلات فلسطينية من خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية شرق الضفة الغربية المحتلة بإخلاء منازلها.

وجاء في التفاصيل، أن الاحتلال أخطر بإخلاء أربع عائلات يومي 23 و31 أيار/ مايو الجاري، بالإضافة إلى 13 حزيران/ يونيو المقبل بين الساعة السادسة مساء وحتى التاسعة من صباح اليوم التالي.

وعُلم أن العائلات تضم عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء.

ويخلي الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها في الأغوار الشمالية بالقوة، بحجة التدريبات العسكرية ويبقى المواطنون في العراء دون مأوى.

وتستخدم قوات الاحتلال إخطارات الهدم ووقف البناء ضمن الوسائل التي يستخدمها لمحاصرة الفلسطينيين، ومنعهم من التطور والتوسع العمراني ومحاولة تهجيرهم تحديدا في المناطق المصنفة "ج".

وتتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.

وتشكل منطقة الأغوار الفلسطينية التي تبلغ مساحتها قرابة 25% من مساحة الضفة الغربية محط أطماع لسلطات الاحتلال، حيث تنمو المستوطنات وتتسارع شرعنتها على حساب البدو والمزارعين البسطاء.