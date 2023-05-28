إصابات بمواجهات مع الاحتلال جنوب جنين وهجوم للمستوطنين قرب اللبن الشرقية

اعتدى مستوطنون مساء الأحد على فلسطينيين ومركباتهم قرب قرية اللبن الشرقية على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

أصيب فلسطينيون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع مساء اليوم، الأحد، إثر مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عرابة جنوب جنين.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة ما أدى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية طورة بمنطقة يعبد.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون مساء الأحد على فلسطينيين ومركباتهم قرب قرية اللبن الشرقية على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.

وفي التفاصيل، فإن نحو 15 مستوطنا تجمهروا أمام مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب اللبن الشرقية، تحت حماية قوات الاحتلال، وأغلقوا الشارع الرئيسي وهاجموا مركبات المواطنين واعتدوا على من بداخلها بالضرب.