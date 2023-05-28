وسط حراسة مشددة: مستوطنون يقتحمون الأقصى

نشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين وتنقلهم في ساحات الحرم.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، قواتها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وكثف المقدسيون دعواتهم للرباط والحشد وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.