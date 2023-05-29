جنين: 8 إصابات إحداها خطيرة بنيران الاحتلال واعتقال شابين

قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في جنين، فجر اليوم، وقناصته اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي، واشتباكات عنيفة. والاحتلال يمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين ونقلهم

أصيب ثمانية مواطنين بالرصاص الحي، جراح أحدهم خطيرة، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة احياء من مدينة جنين، فجر اليوم الإثنين.

وعلم أن الشابين اللذين اعتقلتهما قوات الاحتلال هما نورس غوادرة وحسن تميم حردان.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي، وفق ما ذكرت وكالة "وفا".

منزل عائلة الهصيص بعد أن اقتحمه الاحتلال اليوم

وأفادت المصادر نفسها باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، جرى خلالها إطلاق الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.

وقالت المصادر الأمنية الفلسطينية إن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وأن إحدى آليات قوات الاحتلال صدمت سيارة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وعرف منها منزل لعائلة الهصيص.

وأفادت مصادر محلية بأن إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال قرب دوار الشـــهــــداء جنوب جنين، وأظهر شريط فيديو إعطاب آلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها خلال اقتحام مدينة جنين.