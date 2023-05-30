غليك يقود اقتحام المستوطنين للأقصى

قالت دائرة الأوقاف، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتقدم الاقتحامات الحاخام يهودا غليك.

وقالت دائرة الأوقاف، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بقيادة غليك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في ساحات الأقصى، واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتفرض شرطة الاحتلال تضييقات مشددة على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

كما تفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم.

يأتي ذلك، فيما كثف المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس والأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.

مستوطنون يحطمون مركبات الفلسطينيين قرب "حومش"

حطم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، عددا من مركبات الفلسطينيين قرب موقع مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان، بأن مجموعة من المستوطنين وبحماية من جيش الاحتلال اعتدت على مركبات الفلسطينيين، قرب موقع مستوطنة "حومش"، ما أدى إلى تضرر عدد منها، دون وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين.