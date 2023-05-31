أضرار وإصابات خلال اعتداءات للمستوطنين بالضفة

أصيب المسن جميل حامد عرامين عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة سعير قضاء الخليل، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين ومنازلهم بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد في جنين، ما أدى لتضرر عدد منها.

نفذت عصابات المستوطنين في ساعات متأخرة من الليل وفجر اليوم الأربعاء، اعتداءات واسعة على منازل وممتلكات ومركبات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن أضرار بالممتلكات وإصابات بصفوف الفلسطينيين.

وأصيب المسن جميل حامد عرامين عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة سعير قضاء الخليل، فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين ومنازلهم بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد قضاء جنين، ما أدى لتضرر عدد منها.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياً.

وأغلق المستوطنين الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات الداعية إلى قتل العرب.

وفي محافظة نابلس، أصيب عدد من الأطفال بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب مهاجمة المستوطنين المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وذلك بحماية قوات الاحتلال، فيما أشعل مستوطنون النار في أحد المنازل.

وتسللت مجموعة من المستوطنين من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من بلدة برقة.

وقال فلسطينيون، إن أضرارا لحقت بمركبة ماهر حجي عقب مهاجمة منزل والده محمود، واستهداف المركبة بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

ونفذت عصابة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتداءات على مدخل بيتين قضاء رام الله، وأغلقوا المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وارتفعت وتيرة اعتداءات عصابات المستوطنين وقوات الاحتلال منذ بداية العام الحالي، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.