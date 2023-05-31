مصرع رجل بحادث سير ذاتيّ في الخليل

ذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "الحادث نجم عن انقلاب ذاتي لشاحنة على طريق دورا - بيت عوا".

لقي خالد درويش (48 عاما) مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سير ذاتي تعرض له في بلدة دورا، جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، أن "الحادث نجم عن انقلاب ذاتي لشاحنة على طريق دورا - بيت عوا".

ضحية حادث الطرق

وأوضح أن "الأمر الذي تسبب بإصابة سائقها بجروح بالغة الخطورة، نُقل على إثرها إلى مستشفى دورا الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بإصابته".

وأضاف أنه "تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه".