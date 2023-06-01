بحماية جنود الاحتلال: مستوطنون يغلقون مدخل اللبن الشرقيّة شماليّ الضفة

عادة ما يغلق المستوطنون المدخل لأداء طقوسهم الدينية، لكن "الهدف الأساس هو إغلاق المدخل ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم التي تقع على الشارع العام بين مدينتي نابلس ورام الله".

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، اليوم الخميس، مدخل قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، شمالي الضفة الغربية، وأعاقوا حركة السكان.

وقال المواطن محمد عويس، إن عددا من المستوطنين وجنود الاحتلال وصلوا مدخل القرية بمركباتهم، وعرقلوا حركة الناس.

وأشار إلى أن المستوطنين أدوا طقوسا دينية، ورقصات على مدخل القرية، بحماية من جيش الاحتلال، بحسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضح عويس أن المستوطنين عادة ما يغلقون المدخل لأداء طقوسهم الدينية، لكن "الهدف الأساس هو إغلاق المدخل ومنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم التي تقع على الشارع العام بين مدينتي نابلس ورام الله".

وفي الأشهر الماضية، شهد مدخل القرية احتكاكات ومناوشات بين ناشطين وجنود الاحتلال، وتسببت في تعطيل العملية الدراسية.

وعادة ما يتعرض طلبة مدرستي اللبن الشرقية الثانوية للبنات، والسّاوية/اللبن، لاعتداءات عنيفة ومستمرة، ينفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون.

وتقع المدرستان بمحاذاة شارع حيوي مشترك، يسلكه مستوطنون وفلسطينيون.