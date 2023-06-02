اعتقال شاب من يعبد واقتحام قرى في محافظة جنين

اعتقل الاحتلال الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري على طريق جنين - نابلس بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون".

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واقتحمت قرى شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران رائد عطاطرة من يعبد، أثناء مروره على حاجز عسكري على طريق جنين - نابلس بالقرب من مستوطنة "شافي شمرون".

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، قرى فقوعة، وعرانة، وعربونة، والجلمة، وشنت حملات تمشيط في تلك القرى، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الجلمة بعد نصب قوات الاحتلال حاجزا على مدخل القرية.

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، أمس الخميس، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث أصيب طفل ووالده ومواطن آخر برصاص الاحتلال الحي، فيما طالت حملة الاعتقالات 38 مواطنا غالبيتهم من بيت لحم، وأخطر الاحتلال بالاستيلاء على أراضي وبوقف البناء بالقرب من رام الله، وجرف منطقة أثرية، وهاجم مراكب الصيد والشواطئ شمال قطاع غزة، بينما أقدم المستوطنون على تنفيذ اقتحام واسع للمسجد الأقصى، وحطموا شواهد قبور، وقطعوا أشجارا وسيجوا أراضي وأضرموا النيران في مراع للمواشي.