الضفة: اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين على فلسطينيين

في التفاصيل، فإن المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصلة بين بلدة ترمسعيا والمغير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي على نوافذ منزل محاذي للبوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى تحطيم زجاج النوافذ كما اعتدى الجنود على أصحاب المنزل.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال لم تكتف بإطلاق الرصاص صوب منزل عائلة عبد العزيز محمود يونس أبو عياش وتحطيم زجاج نوافذه، بل اقتحمت المنزل واعتدت بالضرب على الشقيقين محمود وعمر (33 و23 عاما)، ما أدى إلى وقوع عراك وتدافع بالأيدي داخل المنزل.

إلى ذلك، أرغمت قوات الاحتلال جميع أفراد العائلة على الخروج من المنزل بالقوة وتحت تهديد السلاح.

وهاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بين بلدتي ترمسعيا والمغير شمال شرق رام الله، مساء السبت.

وفي التفاصيل، فإن المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الواصلة بين بلدة ترمسعيا والمغير، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

ومما يذكر أن قوات الاحتلال ومستوطنيها نفذت 492 اعتداء خلال شهر أيار/ مايو الماضي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تركزت في محافظات نابلس بواقع 132 عملية اعتداء.