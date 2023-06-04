الاحتلال يواصل حصار المغير ومستوطنون ينصبون خياما بسلفيت

قال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن عشرات المستوطنين اقتحموا أراضي تعود ملكيتها لعائلات من بلدة اللبن الغربية، ونصبوا خياما ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

قامت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، بنصب خياما على أراضي الفلسطينيين في سلفيت، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من نابلس، في وقت يواصل الاحتلال حصاره لبلدة المغير لليوم الـ 19.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد ساعات الظهر، بلدة بيت فوريك، شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

إلى ذلك، نصب مستوطنون خياما على أراضي الفلسطينيين، في منطقة دير دقلة جنوب بلدة دير بلوط غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية دير بلوط سمير نمر، إن عشرات المستوطنين اقتحموا أراضي تعود ملكيتها لعائلات من بلدة اللبن الغربية، ونصبوا خياما ورفعوا أعلام الاحتلال ويافطات كتبت عليها شعارات عنصرية، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

يذكر أن مستوطنين مسلحين نصبوا قبل أيام خياما على أراضي الفلسطينيين، في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا غرب سلفيت، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

والهدف من وراء إقامة هذه البؤرة الاستيطانية، هو ربط المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين بين البلدة وقراوة بني حسان ببعضها البعض، وقطع الطرق الداخلية والتواصل بين الأراضي الزراعية للبلدتين.

الاحتلال يواصل حصار المغير لليوم الـ 19

يواصل جيش الاحتلال، لليوم الـ 19 على التوالي، إغلاق مدخلي بلدة المغير شرقي مدينة رام الله، انتقاما من سكانها الذين يتصدون للمستوطنين بعد أن أقاموا 5 بؤر استيطانية رعوية حولها.

وواصلت قوات الاحتلال إغلاق المدخلين الرئيسين للبلدة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

وتغلق قوات الاحتلال المدخل الشرقي بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحا والثانية ظهرا.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخلي البلدة لـ 19 يوما متواصلة، وفتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقا.