الضفة: مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم بحماية الاحتلال

قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة عين سامية.

أصيب فلسطينيون وألحقت أضرار بالممتلكات من جراء اعتداءات نفذها مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الإثنين.

وفي بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، أصيب عدد من الفلسطينيين إثر اعتداء للمستوطنين.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ايل ماتان" الجاثمة على أراضي سلفيت وكفر ثلث، هاجمت بحماية قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من بلدة كفر ثلث، التي يطلق عليها منطقة خلة "العيون"، واعتدت على الفلسطينيين بالحجارة والعصي.

ووفقا لمصادر محلية، فإن فلسطينيا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال توفيها الحماية للمستوطنين، نقل على إثرها إلى مستشفى عزون، بينما أصيب آخرون برضوض وجروح إثر اعتداء المستوطنين عليهم، مشيرة إلى أن المستوطنين أحرقوا مركبة تعود للمواطن أدهم عزت مراعبة من البلدة.

وقرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله، اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة عين سامية.

وفي التفاصيل، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت المواطنين واعتدت عليهم في منطقة عين سامية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفيد بأن المستوطنين قاموا بتكسير مجموعة من الأشجار في المنطقة، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لإلحاق أضرار مادية بعدد منها، إلى جانب قيامهم بتخريب عدد من الغرف الزراعية المجاورة.

كما اعتدى المستوطنون على طواقم هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال قيامها بتوزيع طرود غذائية على المواطنين في منطقة القبون المجاورة لعين سامية.

إلى ذلك، اقتحم مستوطنون من مستوطنة "افيجال" الجاثمة على أراضي الفلسطينيين شرق يطا، موقع "تل ماعين" جنوب الخليل وأدوا طقوسا تلمودية فيه.