مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يسلم جثمان الشهيد حاتم أبو نجمة

شيع عدد من أهالي بيت صفافا في القدس فجر اليوم الإثنين، الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما)، بعد تسليم جثمانه الذي كان محتجزا لدى الاحتلال.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا مشددة على تشييع الشهيد حاتم أبو نجمة في القدس المحتلة.

وأفادت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل الفلسطينيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للقدس وللمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرض لها، بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية.

الشهيد حاتم أبو نجمة

إلى ذلك، شيع عدد من أهالي بيت صفافا في القدس فجر اليوم الإثنين، الشهيد حاتم أسعد أبو نجمة (39 عاما)، بعد تسليم جثمانه الذي كان محتجزا لدى الاحتلال.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة أثناء التشييع وانتشرت في محيط مقبرة اليوسفية في القدس، كما اعتدت على المقدسيين ومنعتهم من المشاركة في التشييع، حيث اشترطت سلطات الاحتلال مشاركة 25 شخصا فقط في التشييع.

ونفذ الشهيد حاتم أبو نجمة، عملية دهس في شارع يافا في 24 نيسان/ أبريل الماضي، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة.

ويواصل الاحتلال احتجاز نحو 128 شهيدا في الثلاجات منذ عام 2016، منهم 12 جثمان شهيد من الأسرى، بالإضافة لوجود 256 جثمان شهيد في مقابر الأرقام منذ عشرات السنين.