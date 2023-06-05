مواجهات واعتقالات بالضفة وعشرات الإصابات بهجوم للمستوطنين قرب نابلس

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات في الضفة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما أصيب العشرات بإصابات جراء اعتداءات وهجمات للمستوطنين قرب نابلس.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات في الضفة تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صابر البدن عقب اقتحام منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما اعتقلت القوات الشاب فؤاد القب من منزله في بلدة دير الغصون قضاء طولكرم.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علام كعبي عقب اقتحام منزله في بلدة روجيب، فيما اقتحمت القوات منزل الشاب مؤيد السجدي بمخيم عقبة جبر في أريحا، وقامت باعتقاله بعد أن عاثت خرابا في منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال 15 شابا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة المغير قضاء رام الله.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت حمد الله نعسان ونجليه أديب وفضل، كما اعتقلت عفيف أبو عليا ونجله محمد.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان محمد ثائر أبو عليا، ومحمد جبر أبو عليا، وأحمد عبد الله أبو عليا، وعوض عبد الفتاح أبو نعيم، ومحمد ياسر حج محمد، وسيف هيثم أبو نعيم، وفتحي أبو نعيم، ومجد نزار نعسان.

إلى ذلك، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال صد هجوم للمستوطنين على بلدة برقة قضاء نابلس.

وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت في ساعات الليل الحي الغربي في برقة، وهاجمت المنازل وحطمت عددا من المركبات.

وتصدى عشرات الفلسطينيين للمستوطنين، ودارت مواجهات عنيفة، واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستوطنين، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وتعاملت طواقم الإسعاف مع 23 إصابة بينها إصابة بشظية بالرجل و22 حالة اختناق بالغاز.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حذيفة سميح حجة في الثلاثينات من العمر بعد اقتحام منزله في الحي الغربي ببرقة.