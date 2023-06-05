"الجهاد الإسلامي" تبحث في القاهرة اغتيال قادة المقاومة في غزة

خلال لقاء في القاهرة، جمع وفدا برئاسة أمين الحركة الفلسطينية زياد النخالة مع عباس كامل، وفق تصريح أدلى به للأناضول المسؤول الإعلامي لـ"الجهاد".

بحث وفد من حركة "الجهاد الإسلامي"، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، الإثنين، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل "اغتيال قادة المقاومة" في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء بين الطرفين انعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن مسؤول المكتب الإعلامي لحركة "الجهاد"، داود شهاب.

وقال شهاب: "التقى وفد حركة الجهاد برئاسة النخالة بالوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية في القاهرة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية".

وأشار إلى أن اللقاء كان "إيجابيا ومثمرا وعكس حرص مصر على سلامة ووحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة الشعب خاصة سكان قطاع غزة بسبب الحصار المستمر منذ عدة سنوات".

وذكر المسؤول الإعلامي للحركة، أن الطرفين "بحثا مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الأوضاع السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية خاصة التصعيد الأخير على غزة واغتيال قادة المقاومة، وما يجري في الضفة والقدس".

وذكر شهاب أن وفد حركته عبّر عن "حرصه على تعزيز العلاقة الثنائية مع مصر"، مشيرا إلى تأكيد حركته، خلال اللقاء على "موقفها الثابت في الدفاع عن الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، التقى وفد "الجهاد" مع وفد حركة "حماس" الموجود في القاهرة، لبحث "القضايا الوطنية الفلسطينية".

ومساء السبت، وصل وفدان، الأول من "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، والثاني من "الجهاد" برئاسة النخالة، إلى القاهرة تلبية لدعوة رسمية مصرية.

ومن داخل غزة، توجهت ثلاثة وفود فلسطينية الخميس، إلى القاهرة، تضم أعضاء من حركتي "حماس" و"الجهاد" وحكومة غزة.

وكان مصدر فلسطيني، قد قال الخميس الماضي، إن الوفود ستبحث مع المسؤولين المصريين "المستجدات السياسية والتطورات الميدانية على الساحة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس، والمشاريع المصرية الجارية في القطاع".

ومساء الأربعاء الماضي، انتهت زيارة رسمية أجراها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية للقاهرة، كان بدأها الإثنين.