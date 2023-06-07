رام الله: مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال لهدم منزل أسير

وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال إثر اقتحامها البلدة القديمة في رام الله تمهيدا لهدم منزل الأسير إسلام الفروخ.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء البلدة القديمة في مدينة رام الله، وفي أعقاب ذلك وقعت مواجهات تصديا للاقتحام.

وفي التفاصيل، فإن قوات معززة من الاحتلال رافقتها آليات اقتحمت منطقة "رام الله التحتا" تمهيدا لهدم منزل الأسير إسلام الفروخ الذي نسب إليه الاحتلال تنفيذ عملية تفجير في القدس المحتلة أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وأفيد بأن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أغلقت مداخل البلدة القديمة بالكامل، ما أسفر عن إصابة فلسطيني على الأقل بالرصاص الحي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن إصابة متوسطة برصاص الاحتلال الحي في الخاصرة، وأخرى طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلتا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز تجاه الفلسطينيين خلال اقتحامها.

وذكرت مصادر محلية، أن أكثر من 50 آلية عسكرية اقتحمت رام الله لهدم منزل الأسير الفروخ في بلدة بيتونيا.

وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز السام مساء الأربعاء خلال تصديهم لهجوم المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على منازل في قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وجاء في التفاصيل، أن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين في منطقة حراشه بالقرية، واعتدوا على الأهالي الذين تجمعوا للتصدي لهم.

وأغلق المستوطنون الشارع المؤدي للمنطقة بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز السام نحو الأهالي، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

ومما يذكر أن هذه الاعتداءات ليست بالجديدة، حيث يقوم المستوطنون بمهاجمة منازل الفلسطينيين منذ شهور ويعتدون على ممتلكاتهم، وبالأمس جرى هدم منزل لمواطن من القرية.