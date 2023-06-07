الاحتلال يخطر بهدم منازل ومنشأة سكنية في مسافر يطا والأغوار الشمالية

أخطر الاحتلال بهدم منازل في مسافر يطا جنوب الخليل، بالإضافة إلى منشأة سكنية في الأغوار الشمالية، اليوم الأربعاء.

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، بهدم ثلاثة منازل في تجمع "هريبة النبي" قرب قرية منيزل بمسافر يطا، جنوب الخليل.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال داهمت تجمع "هريبة النبي" بمسافر يطا وسلمت إخطارات بهدم ثلاثة منازل تعود ملكيتها للمواطنين عبد المحسن ومتعب وموسى رشيد.

وعُلم أن مساحة المنازل تتراوح بين 70-100 متر مربع، وجميعها مأهولة وتأوي ما يقارب 20 نفرا.

وفي السياق، أخطرت سلطات الاحتلال اليوم بإزالة منشاة سكنية في الأغوار الشمالية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس، معتز بشارات، أن "الاحتلال أخطر بإزالة منشأة سكنية للمواطن يوسف عيد خليل في حمامات المالح بالأغوار الشمالية بحجة ’تدمير الآثار’".