مواجهات واعتقالات بالضفة واعتداءات للمستوطنين بالخليل

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، أسفرت عن اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان، فيما صعدت عصابات المستوطنين من هجماتها واعتداءاتها على الفلسطينيين في مدينة الخليل ومسافر يطا.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال شنت حملة اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة، أسفرت عن اعتقال عددا من الفلسطينيين، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال كلا من: الأسير المحرر والجريح غانم حمارشة، والفتى عبود جعفر الطاهر، والطفل عبود محمد الداوود حمارشة، وذلك عقب مداهمة منازل ذوويهم في بلدة يعبد قضاء جنين.

إلى ذلك، أطلقت مجموعة من المسلحين في ساعات الفجر الأولى النار تجاه حاجز عسكري لقوات الاحتلال قرب مستوطنة شافي "شمرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب نابلس.

يأتي ذلك، فيما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين، واستولت على جرافة في قلقيلية.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله محمود صابر الجربوع من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري قضاء نابلس.

وفي قلقيلية، استولت قوات الاحتلال، على جرافة في بلدة كفر ثلث للمزارع أمير غرابة، خلال قيامه باستصلاح أراض زراعية في الجهة الشرقية للبلدة، بذريعة العمل في منطقة مصنفة "ج".

وفي الخليل، اعتدى مستوطنون بحماية جنود الاحتلال، على الفلسطينيين في حي واد الحصين وحارة جابر وشارع الشهداء، وسط المدينة.

وأطلق المستوطنون كلابهم صوب الفلسطينيين ورشقوهم بالحجارة، إضافة لرشهم بغاز الفلفل، ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات إغماء.

واعتدى مستوطنون بالضرب على الشاب محمد أحمد حسن الشواهين، أثناء رعيه الأغنام في منطقة "خلال العدرة"، في مسافر يطا قضاء الخليل، ما أدى إلى إصابته برضوض.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 492 اعتداء إسرائيليًا نفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين، خلال شهر أيار/ مايو الماضي، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس.