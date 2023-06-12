اعتقالات بالضفة واشتباكات في نابلس وطوباس

اقتحمت آليات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت البلدة القديمة، وتوغلت إلى حارة العطعوط والياسمينة، وداهمت منزل الشهيد وديع الحوح، فيما أطلق مسلحون النار وفجروا عبوات محلية الصنع خلال التصدي لعملية الاقتحام.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللتها مواجهات واشتباكات في بعض المناطق، وكذلك اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

واقتحمت آليات الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت البلدة القديمة، وتوغلت إلى حارة العطعوط والياسمينة، وداهمت منزل الشهيد وديع الحوح، فيما أطلق مسلحون النار وفجروا عبوات محلية الصنع خلال التصدي لعملية الاقتحام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوبي نابلس، واعتقلت عبد المجيد عيسى حمايل وقتيبة حمايل.

وأطلق مسلحون النار صوب قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز تياسير العسكري شرق مدينة طوباس، فيما استنفر الاحتلال قواته في المنطقة وأطلق طائرات مسيرة لرصد المنطقة.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة المدينة، بينما أطلق مسلحون بالرصاص صوب طيران الاستطلاع التابع للاحتلال أثناء تحليقه المستمر في أجواء بلدة عنزا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وعتيل شمال طولكرم، وبلدة نعلين غرب رام الله، ومخيم الجلزون وسط المدينة، حيث اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد بهاء عياش من منزله في المخيم، والأسير المحرر رزق الرجوب، بعد اقتحام منزله في حي كريسة بمدينة دورا قضاء الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان يزن عياد وإبراهيم عياد وماهر الولجي، خلال اقتحامها لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.