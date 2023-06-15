اعتقالات بالضفة والقدس والاحتلال يواصل حصار يعبد

أفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال عددا من الشبان، فيما واصلت قوات الاحتلال حصارها لبلدة يعبد لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

وتزامنت المداهمات والاقتحامات، مع مواصلة قوات الاحتلال محاصرة بلدة يعبد قضاء جنين لليوم الثالث على التوالي.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة بحق سكان بلدة يعبد، كما أنها تقوم من حين لآخر باقتحام البلدة، والأحياء السكنية وبعض المنازل التي يتم العبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات في جنين، منها، الجديدة، وسيريس، وميثلون، وصانور، والجربا، ومركة، وعرابة، وسط اندلاع مواجهات في ميثلون والزبابدة.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب خالد نعيرات بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة ميثلون.

ومن محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال روحي سلامة بعد مداهمة منزله في بلدة بلعا، كما اعتقلت الشاب أربكان طبسية بعد مداهمة منزله في حي النقار في مدينة قلقيلية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا وداهمت العديد من المنازل، عرف منها، منزل عائلة اللدعة، وآخر لعائلة الجمال، وسط مواجهات مع الشبان.

وأنتشر جنود الاحتلال على أسطح المنازل في المخيم، وأطلقوا طائرات مسيرة، تزامنا مع اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغازية السامة، تجاه الشبان.

وفي القدس المحتلة، اعتقل الفتى يوسف الشاويش، ومصطفى غروف، وداهمت قوات العديد من المنازل في أحياء متفرقة من القدس.

وداهمت قوات الاحتلال صباح اليوم الخميس، عددا من منازل الفلسطينيين في محافظة الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزويدين شرق يطا، وداهمت منزلي الشقيقين حسن وعبد الكريم البسايطة، وقامت بتفتيشهما وتكسير محتوياتهما، مهددة الشقيقين بالاعتقال في حال دخولهما أرضيهما في منطقة الشومرة التي يسعى الاحتلال إلى الاستيلاء عليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة أحمد المسالة في بلدة دورا.