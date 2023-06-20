مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الشبان الفلسطينيين، خلال مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

اقتحم مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي شنت حملة مداهمات واقتحامات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية للمستوطنين.

وذكرت دائرة الأوقاف أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

ويأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال، المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وصادرت حقائب المصلين ومنعتهم من مواصلة اعتكافهم في المصلى.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة العشر الأوائل من ذي الحجة، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد.

وعلى الصعيد الميداني في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، عددا من الشبان الفلسطينيين، خلال مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة، حيث تم اقتيادهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة بيت أمر قضاء الخليل، وداهمت منزل الأسير المحرر محمد محمود عوض، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده لجهة مجهولة.

ومن مدينة دورا اعتقلت قوات الاحتلال محيي الشراونة نجل الأسير المحرر المبعد أيمن الشراونة، بعد اقتحام منزله في حي كريسة، وضياء بحر النتشة.

ومن محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر جهاد وهدان، من بلدة رنتيس، وأدهم سمحان شملاوي من عصيرة الشمالية قرب نابلس.

ومن محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين أدهم شملاوي، ومهند سلطان، بعد تفتيش منزليهما، والعبث بمحتوياتهما في بلدة حارس.