الاحتلال يهدم مساكن بالأغوار وينصب "كرافانات" قرب رام الله

أفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم مساكن للشقيقين محمد وعبد الرحمن رشيد، وهي عبارة عن أربع غرف سكنية مكونة من الطوب والصفيح.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن في حمامات المالح في الأغوار الشمالية، بحراسة مشددة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي وفتر الحماية لعصابات المستوطنين التي قامات بنصب "كرافانات" استيطانية قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن قوات الاحتلال شرعت بهدم مساكن للشقيقين محمد وعبد الرحمن رشيد، وهي عبارة عن أربع غرف سكنية مكونة من الطوب والصفيح.

وتشهد مناطق عديدة من الأغوار الشمالية إخطارات متصاعدة بالهدم في الآونة الأخيرة.

ومع تصاعد وتيرة الهدم للفلسطينيين، صعدت سلطات الاحتلال وعصابات المستوطنين من إقامة بؤر استيطانية فوق الأراضي الفلسطينية الخاصة في مناطق مختلفة بالضفة والأغوار.

وأقام مستوطنون، اليوم الخميس، بؤرة استيطانية، على أراضي بلدة أم صفا، شمال غرب رام الله، بحماية قوات الاحتلال.

وقال رئيس مجلس قروي أم صفا مروان لـ "وفا"، إن مجموعة من المستوطنين مع أبقارهم استولت على أرض وسط القرية، ونصبت فوقها خياما.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل القرية، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن قرية أم صفا تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، التي كان آخرها قبل عدة أيام وأسفرت عن اقتلاع نحو 20 شتلة زيتون، والاستيلاء على خزان مياه.

يذكر أن مستوطنين أقاموا صباح اليوم الخميس، ستة بيوت متنقلة "كرفانات" على أراضي اللبن الشرقية جنوب نابلس، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس ورام الله.