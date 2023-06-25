مستوطنون يقتحمون الأقصى

انطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد للاحتلال.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم من جهة باب السلسلة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وانطلقت دعوات مقدسية إلى ضرورة الحشد والرباط في القدس والمسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد للاحتلال.

ويأتي ذلك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء السبت، ثلاثة شبان من داخل مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان، فأن شرطة الاحتلال اقتحمت مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى خلال قيام شبان بتنظيف السجاد، وأوقفتهم عن العمل.

واعتقلت الشرطة الشبان الثلاثة بعد توقيفهم عن العمل واقتادتهم إلى خارج المسجد الأقصى، بحجة أنهم لم يحصلوا على إذن من شرطة الاحتلال.