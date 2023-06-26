الاحتلال يجرف أراضي بالخليل ويقتلع أشجار زيتون ببيت لحم

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 70 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عاما، مزروعة في مساحة 3 دونمات، وتقع بالقرب من "خلايل اللوز"، وتعود لعائلة يوسف عبيات.

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سلاسل حجرية ومساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في مسافر بني نعيم في محافظة الخليل، كما اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار زيتون شرق بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال اقتلعت نحو 70 شجرة زيتون معمرة يزيد عمرها عن 20 عاما، مزروعة في مساحة 3 دونمات، وتقع بالقرب من "خلايل اللوز"، وتعود لعائلة يوسف عبيات.

يأتي ذلك، فيما داهمت قوات الاحتلال برفقة آلياتها العسكرية والجرافات، أراضي الفلسطينيين في منطقة مسافر بني نعيم، وجرفت سلاسل حجرية وأراضي مزروعة بأشجار حرجية ومثمرة تملكها عائلتا طرايرة ومناصرة.

وتزيد مساحة الأراضي التي جرفها الاحتلال على 10 دونمات، وتقع بالقرب مما تسمى مستوطنة “بني حيفر” المقامة على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي نابلس، نصب مستوطنون خياما في منطقة السهل الواقعة بين دير شرف وسبسطية وبرقة، على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وطولكرم بحماية قوات الاحتلال.

كما لاحق المستوطنون المزارعين ورعاة الأغنام في المنطقة، ومنعوهم من التواجد فيها تحت تهديد السلاح.

وواصلت قوات الاحتلال أعمالها الاستيطانية في الضفة الغربية، وبلغت عدد الأنشطة الاستيطانية 20 نشاطاً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنين 101 اعتداء.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات الفلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها، بعدد 112 منشأة، وصادرت 29 من الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين.