الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري ويسلمه قرارا بمنع السفر

قال أحد أفراد عائلة الشيخ صبري إن "قوة من المخابرات الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ عكرمة صبري في القدس الشرقية وسلمته قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد".

اقتحمت قوة من المخابرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد.

وقال أحد أفراد عائلة الشيخ صبري إن "القرار الموقع من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، زعم أن الشيخ يمارس التحريض وأن هناك شكوكا بأن الشيخ يستغل جولاته الخارجية ضد إسرائيل".

وتابع "نحن ننفي جملة وتفصيلا الاتهامات الإسرائيلية"، مبينا أن القرار "جاء بعد أن استكمل الشيخ صبري مؤخرا جولة شملت الأردن والجزائر وتركيا وماليزيا".

وأوضح أن "الشيخ صبري (85 عاما) التقى خلال جولته بشخصيات سياسية، بمن فيهم رؤساء ووزراء، وشخصيات دينية واعتبارية".

وكان الشيخ صبري قد أشار مرارا في السنوات الماضية إلى أن السلطات الإسرائيلية تواصل التضييق على المصلين في المسجد الأقصى من خلال قرارات الإبعاد والاعتقال ومنع السفر.

وتعرض الشيخ صبري نفسه خلال السنوات الماضية للعديد من قرارات الاعتقال والتحقيق والإبعاد عن المسجد الأقصى ومنع السفر.