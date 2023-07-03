شهيد برصاص الاحتلال في البيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول الشاب محمد عماد حسنين أبو سمرة (21 عاما)، بإصابته الحرجة برصاصة حية في الرأس إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم أعلن عن استشهاده بعد وقت قليل.

استشهد الشاب محمد عماد حسنين، فجر اليوم الإثنين، إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل البيرة الشمالي في الضفة الغربية المحتلة، خلال مواجهات مع الجيش، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول الشاب محمد عماد حسنين أبو سمرة (21 عاما)، بإصابته الحرجة برصاصة حية في الرأس إلى مجمع فلسطين الطبي، ثم أعلن عن استشهاده بعد وقت قليل.

يشار إلى أن الشهيد محمد أبو سمرة من سكان دير البلح وهو طالب في كلية الاستقلال الأمنية.

وانطلقت مسيرة حاشدة في مخيم عسكر شرق نابلس، وأخرى في البلدة القديمة، إسنادا لمخيم جنين.

وردد المشاركون عبارات منددة بجرائم الاحتلال، ومشيدة بصمود أهل مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بتفعيل صافرات الإنذار في مخيم بلاطة شرق نابلس، في أعقاب العدوان المستمر على جنين.

وشن جيش الاحتلال عملية واسعة على مدينة جنين تخللها قصف جوي واقتحام بري ما زال مستمرا، أسفر عن 3 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات بجروح بعضها خطيرة.