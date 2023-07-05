مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

أحرق مستوطنون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه اعتداءات وهجوم المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة تحت حماية قوات الاحتلال.

من حرق الأشجار على يد مستوطنين في بورين

أقدم مستوطنون على حرق عشرات أشجار الزيتون في بلدة بورين جنوب نابلس، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن عددا من مستوطني "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين، وأضرموا النار في حقول زراعية جنوب البلدة، ما أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه عربدة واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة بحماية قوات الاحتلال.

وشهدت بلدات فلسطينية في الضفة، مؤخرا، اعتداءات نفذها مستوطنون بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت النار وقنابل الغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإحراق منازل ومركبات وأراض زراعية وإصابة العشرات بالرصاص والاختناق.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال مساء الأربعاء فلسطينية قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت صابرين جمال أبو زيد من قرية دير قديس غرب رام الله، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عند المدخل الشمالي للبيرة.