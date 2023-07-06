مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات قرب جنين

داهمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وحاصرت أحد منازل السكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذلك بعد أن تصدت مجموعة من المسلحين للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بالقرب من جنين.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر قضاء جنين، وحاصرت أحد منازل السكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة، وذلك بعد أن تصدت مجموعة من المسلحين للقوات المقتحمة، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين لم تعرف هويتهما من المنزل المحاصر في سيلة الظهر، كما اعتقلت القوات الشاب مجاهد قبها، نجل الأسير محمد قبها من بلدة يعبد قضاء جنين.

يأتي ذلك، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار قضاء الخليل، واندلعت ‎مواجهات داخل المخيم مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي‎ صوب الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن عاصم نزال بعد اقتحام منزله في حي نزال، كما اعتقلت الشاب معتصم سويلم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

142 عملا مقاوما بالضفة والقدس

ونفذ فلسطينيون 142 عملا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، قتل خلالها جندي وأصيب 8 جنود ومستوطنين.

وشملت أعمال المقاومة اشتباكات في جنين، و16 عملية تفجير عبوات ناسفة، والتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

ونفذ مسلحون 5 عمليات إطلاق نار خارج جنين، وأعطبوا آليتين عسكريتين، وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 20 موقعا.