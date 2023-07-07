القدس المحتلة: الاحتلال يقتحم الأقصى واعتقالات في صور باهر

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية الجمعة اعتقالات واسعة في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من أحمد شحادة عميرة، ويزن محمد بكيرات، وزيد محمود بكيرات، ومحمد ماجد بكيرات، وكريم صلاح أبو كف، وأحمد رائد عطون، ومالك وجيه بسيط.

كما اقتحمت قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى واعتقلت شابا وأزالت لافتات داعمة لصمود أهالي مخيم جنين عقب العدوان.

وأفيد بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نياز سلايمة من داخل المسجد الأقصى.

وفي السياق، أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب البلدة القديمة ومداخلها.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن نحو 50 ألف مصل أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى، كما أقيمت صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين.

وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العديد منهن من دخول المسجد.