إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي في كفر قدوم

أسفرت مواجهات وقعت مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم عن إصابة 4 فلسطينيين بجروح وصفت حالة أحدهم وهو مسن (60 عاما) بالمتوسطة.

أصيب 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات اندلعت مساء السبت في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن مسنا (60 عاما) أصيب بالرصاص الحي في البطن واليد لمسن ووصفت جراحه بالمتوسطة، إثر عدوان الاحتلال على المواطنين في كفر قدوم بمحافظة قلقيلية.

وجاء في التفاصيل، أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر قدوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 4 مواطنين بجروح وصفت حالة أحدهم بالرصاص الحي في البطن، واثنين بشظايا رصاص حي في الرأس والأخير بشظايا رصاص حي في اليد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وفي وقت سابق من السبت، أصيب شاب برصاص الاحتلال أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري جنوب شرق قلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي صوب شاب قرب جدار الفصل العنصري، ما أسفر عن إصابته بجروح في قدمه أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.