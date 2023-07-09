مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالقدس

أفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة.

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم شعفاط وشنت حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وأفادت دائرة الأوقاف بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية، تركزت في منطقة مصلى باب الرحمة والمنطقة الشرقية من المسجد وقبالة قبة الصخرة.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل للأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

اقتحامات واعتقالات في مخيم شعفاط

إلى ذلك، شنت شرطة الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط، وطالت الاعتقالات، الشابين علي علقم ومحمد كيالة، عقب دهم منزليهما في "الحارة التحتا" بالمخيم.

واقتحمت شرطة الاحتلال مخيم شعفاط، واعتدت بوحشية على عدد من الشبان المقدسيين داخل مركبتهم.

وداهمت قوات الاحتلال المخيم، وأطلقت قنابل الغاز والصوت بكثافة خلال اقتحامها المخيم، وقامت القوات بإزالة لافتة داعمة للمقاومة الفلسطينية، خلال اقتحامها مخيم شعفاط.

الاحتلال يقتحم حي البستان في سلوان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، حي البستان ببلدة سلوان.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة طواقم بلدية الاحتلال حي البستان، وصورت المنازل والأزقة.

وبحسب المركز، فإن طواقم بلدية الاحتلال تقتحم بشكل أسبوعي المكان، فيما يخشى الأهالي من هدم منازلهم لبناء حديقة.

وتأتي عمليات الاقتحام لقوات الاحتلال بشكل يومي وينتج عنها عمليات اعتقالات وتخريب في ممتلكات الفلسطينيين وفي كثير من الأحيان يتخللها مواجهات واشتباكات يسفر عنها مصابين.