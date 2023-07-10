اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله عقب اقتحام تلك القوات للبلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات وتفتيشات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات الجيش اعتقلت خلال الفجر 5 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وداهمت قرى في أطراف مدينة نابلس.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عويضات من مخيم العروب بعد دهم منزله، وخالد أحمد بعيرات من بلدة كفر مالك شرق رام الله، وخالد أبو داود، وحازم خرواط من الخليل، وأحمد المالحي من القدس.

ففي نابلس، داهمت دوريات الاحتلال أطراف بلدتي روجيب وكفر قليل جنوب شرق المدينة، وبلدة زواتا غرب نابلس.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله عقب اقتحام تلك القوات للبلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات.

وفي طولكرم، أطلق مقاومون صفارات الانذار لدى ورود معلومات، عن وجود قوة للاحتلال في أطراف مخيم نور شمس.

وفي القدس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال مخيم شعفاط، وأظهر تسجيل فيديو أعداد كبيرة من جنود الاحتلال يترجلون في شوارع مخيم شعفاط.