14.5 مليون فلسطيني يعيشون في فلسطين التاريخية والشتات

5.48 مليون فلسطيني يعيشون في دولة فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، منهم 2.78 مليون ذكر و2.70 مليون أنثى، إضافة إلى 1.7 في أراضي الـ48، و6.5 مليون في الدول العربية، و0.8 مليون في الدول الأجنبية.

أظهرت تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء أن هناك حوالي 14.5 مليون فلسطيني في العالم حتى منتصف عام 2023، وأتى نشر هذه المعطيات، اليوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للسكان.

وأوضح الإحصاء في التقرير الذي صدر عنه، أن 5.48 مليون فلسطيني يعيشون في دولة فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، منهم 2.78 مليون ذكر و2.70 مليون أنثى، إضافة إلى 1.7 في أراضي الـ48، و6.5 مليون في الدول العربية، و0.8 مليون في الدول الأجنبية.

المجتمع الفلسطيني فتي وأكثر من ثلث سكانه دون 15 عاما

ووفقا للإحصاء، بلغ عدد سكان الضفة الغربية حوالي 3.25 مليون نسمة، منهم 1.65 مليون ذكر و1.60 مليون أنثى، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة بحوالي 2.23 مليون نسمة، منهم 1.13 مليون ذكر و1.10 مليون أنثى.

ولفت الإحصاء في تقريره إلى أن نسبة الأفراد في الفئة العمريـة (0-14 سنة) تقدر بـ37% من مجمل السكان فـي فلسطين في منتصف عام 2023، بـواقع 35% في الضفة الغربية و40% في قطاع غزة، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) 4% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وبحسب التقرير، فإن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها إناث في فلسطين، بواقع 12% في الضفة الغربية، و11% في قطاع غزة.

انخفاض في متوسط حجم الأسرة

وتشير التقديرات إلى انخفاض متوسط حجم الأسرة في فلسطين مقارنة بعام 2007، إذ انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.0 فرد عام 2022 مقارنة بـ5.8 فرد عام 2007.

من جانب آخر، انخفض هذا المتوسط في الضفة الغربية إلى 4.7 فرد عام 2022 مقارنة بـ5.5 فرد عام 2007، وفي قطاع غزة انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.5 فرد في عام 2022 مقارنة مع بـ6.5 في عام 2007.

معدل الأمية بين الأفراد

بلغ معدل الأمية بين الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة فأكثر في فلسطين 2.2%، وتفاوت هذا المعدل بشكل كبير بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.1%، في حين بلغت بين الإناث 3.3%.

وأشارت البيانات للعام الدراسي 2022/2021 إلى أن معدل المشاركة في التعليم النظامي (قبل سنة واحدة من سن الالتحاق الرسمي بالتعليم الابتدائي) في فلسطين بلغ ما يقارب 73%، بواقع 68% للذكور، و78% للإناث. فيما تتفوق الإناث على الذكور في معدلات إتمام المرحلة الثانوية الدنيا والعليا إذ بلغت هذه النسب 97%، و78% على التوالي، في حين بلغت النسب بين الذكور 90% و53% على التوالي.

وأوضح الإحصاء أن نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية بلغت 62% من مجموع الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي للعام الدراسي 2021/2022، منهن حوالي 10% ملتحقات بتخصص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.